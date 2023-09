Spyro, tanti auguri: l'iconico traghetto viola comie venticinque anni!

Mentre il mondo continua ad essere estasiato dal successo della trilogia di Spyro realizzata da Toys for Bob, oggi si festeggia un evento alquanto importante per i fan dell'iconico draghetto viola: a distanza di poco dalla notizia del successo da 10 milioni di copie vendute per Spyro Reignited Trilogy, è arrivato il compleanno di Spyro.

In data odierna, 10 settembre 2023, Spyro ha compiuto venticinque anni di età. Nel 1998, infatti, quella che poi divenne una delle grandi mascotte del panorama PlayStation approdò sul mercato americano - e solo più in là nel resto del mondo - con un'avventura platform che ha emozionato tantissimi giocatori della prima epoca PlayStation.

Insomniac Games fece centro con quanto realizzato con il primo capitolo della serie, come dimostrato dal successo capitalizzato dalle successive iterazioni e dall'uscita della Spyro Reignited Trilogy nel 2018 su Xbox One, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. La giornata di oggi è, dunque, alquanto fondamentale per gli amanti di Spyro the Dragon, fautore di una delle saghe più iconiche del parco titoli PlayStation. La lotta di Spyro contro Nasty Norc è ad oggi ricordata positivamente dai fan, i quali sperano di poter mettere le mani su un seguito diretto delle avventure del draghetto viola. Approderà mai sul mercato un quarto capitolo ufficiale di Spyro? Toys for Bob sarebbe al lavoro su Spyro 4, secondo i leak, ma al momento non vi sono conferme ufficiali.