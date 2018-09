Spyro The Dragon compie 20 anni, Activision festeggia con un video celebrativo

Spyro compie 20 anni! Tra l'8 e il 10 settembre 1998 il primo gioco della serie veniva lanciato negli Stati Uniti: sviluppato da Insomniac Games, Spyro The Dragon si è imposto sin da subito come uno dei migliori platform dell'epoca, capace di rivaleggiare non solo con Crash Bandicoot ma anche con capisaldi come Super Mario 64 e Banjo-Kazooie.

Spyro diventa rapidamente uno dei personaggi simbolo di PlayStation e Insomniac si mette così al lavoro su altri due episodi: Spyro 2 Ripto's Rage (1999) e Spyro 3 Year of the Dragon (2000) titolo che conclude l'epopea del draghetto sulla prima PlayStation.

Nei primi anni 2000 Spyro si sposta su Game Boy Advance, PlayStation 2, Xbox e GameCube con titoli incapaci di riscuotere lo stesso successo commerciale della prima trilogia. Il reboot del 2006 migliora la situazione ma siamo ancora ben lontani dai fasti di un tempo e Activision (titolare dei diritti sul franchise) decide di sospendere la serie "classica" e di utilizzare il nome Spyro per lanciare il brand Skylanders, una delle serie di maggior successo degli ultimi dieci anni.

La prima trilogia di Spyro The Dragon tornerà a novembre su Xbox One e PlayStation 4 con Spyro Reignited Trilogy, pacchetto che include le versioni rimasterizzate di Spyro, Spyro Ripto's Rage e Spyro Year of the Dragon. In attesa di mettere le mani sulla collection non ci resta che fare i nostri migliori auguri al simpatico draghetto!