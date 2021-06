Spyro The Dragon e Crash Bandicoot: due serie in arrivo su Apple TV+?

Come riportato da BuzzFeed e ripreso da VGC, Apple ha acquistato i diritti per produrre serie televisive basate su Spyro The Dragon e Crash Bandicoot, da trasmettere su Apple TV+ presumibilmente a partire dal 2022.

La serie animata di Spyro dovrebbe intitolarsi Spyro The Dragon's Guide to Treasure Hunting e sarà scritta da Julia Yorks (Trolls The Beat Goes On!) e prodotta da Apple Studios, Activision Blizzard Studios, JibJab Bros e The Volta, i produttori esecutivi saranno Evan Spiridellis & Gregg Spiridellis (StoryBots Super Songs), oltre a Lotte Kronborg (Lego Friends Girlz 4 Life). La nuova serie di Spyro dovrebbe andare in onda nel 2022 insieme a The Adventures of Crash Bandicoot, sulla quale però non ci sono dettagli di alcun tipo.

Il draghetto Spyro è già stato protagonista di una serie di discreto successo, Skylanders Academy, trasmessa su Netflix con ottimi riscontri da pubblico e critica. Al momento la news dell'acquisizione dei diritti da parte di Apple non trova riscontri da parte della casa di Cupertino e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato come un rumor, certamente sia Spyro The Dragon che Crash Bandicoot stanno vivendo una seconda giovinezza in questi anni grazie alle edizioni rimasterizzate dei vecchi classici e all'uscita di nuovi giochi come Crash Bandicoot 4 It's About Time.