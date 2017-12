Spyro the Dragon: disponibile il remake fan-made realizzato con Unreal Engine 4

La demo tecnica di, remake amatoriale di Spyro The Dragon creato con l', può essere scaricata gratuitamente a partire da oggi. Se siete curiosi di vedere il gioco in azione, potete dare un'occhiata al video gameplay riportato in cima alla notizia.

Come suggerisce il titolo, Spyro the Dragon: Artisans Revisited è ambientato nel Mondo degli Artigiani dell'originale capitolo di Spyro the Dragon, mostrando come potrebbe presentarsi un ipotetico remake ufficiale del gioco. Valefor, l'autore di questa demo tecnica, si è servito delle moderne tecnologie messe a disposizione dall'Unreal Engine 4, regalandoci un impatto grafico degno di nota.

Se siete curiosi di provarla, la tech demo di Spyro the Dragon: Artisans Revisited può essere scaricata gratuitamente a questo indirizzo. Nel cose ve lo steste domandando, Insomiac Games ha già dichiarato che un remake ufficiale di Spyro the Dragon dipenderebbe solo da Activision: a voi piacerebbe un'operazione del genere, magari sulla falsariga di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy?