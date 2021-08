Spyro the Dragon: qual è il gioco più bello del draghetto viola?

In maniera simile a quanto accaduto per altri personaggi iconici del mondo PlayStation, anche il draghetto viola Spyro è nato videoludicamente sulla prima console di casa Sony, a cavallo tra la fine degli anni ‘90 e i primi anni 2000, ed è poi diventato una sorta di mascotte di PlayStation.

Nel corso degli anni il personaggio e la serie di Spyro si sono progressivamente evoluti all’interno di un grande numero di capitoli pubblicati nell’arco di circa 10 anni, dal 1998 (data di pubblicazione del primo capitolo della serie) fino al 2008 (data di pubblicazione dell’ultimo capitolo ufficiale standalone), abbracciando nel frattempo anche altre piattaforme come le console Nintendo e Microsoft ed entrando poi a far parte del cast di personaggi del famoso brand di Skylanders.



Attualmente, dopo la pubblicazione del remake della trilogia originale chiamato Spyro Reignited Trilogy, esistono sul mercato un totale di ben 16 capitoli ufficiali della serie dedicata al draghetto viola, distribuiti nel corso degli anni sia su console casalinghe che su console portatili, e suddivisi in molteplici sotto-serie differenti. Risulta quindi piuttosto complicato affermare con sicurezza assoluta quale sia il migliore capitolo dell’intera serie di Spyro, considerando anche il tempo trascorso tra la pubblicazione dei primi capitoli originali e l’uscita degli ultimi, un lasso temporale che copre ben 3 differenti generazioni e che quindi per forza di cose tende ad alterare la percezione della qualità dei capitoli meno recenti.

Per questi motivi, il metodo probabilmente più efficace per stabilire quale sia il migliore capitolo della serie di Spyro in assoluto è affidarsi al giudizio combinato e complessivo di critica e pubblico, grazie ai voti aggregati che è possibile trovare sul sito di Metacritic: in base a questa classifica, il capitolo più apprezzato della serie è Spyro Year of the Dragon, terzo capitolo della serie originale per la prima PlayStation, il quale si impone su Spyro Reignited Trilogy con un punteggio di ben 91 su 100 rispetto all’83 su 100 totalizzato dalla raccolta di remake.