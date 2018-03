Spyro The Dragon Remaster compare nei listini di un negozio online spagnolo

Dopo aver annunciato l'arrivo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy su Switch, PC e Xbox One, Activision potrebbe essere pronta per svelare anche la tanto rumoreggiatapr PlayStation 4.

Spyro the Dragon Remaster ha fatto la sua comparsa nei listini del rivenditore spagnolo XtraLife, il quale permette di prenotare il gioco al prezzo di 49.99 euro, la data di uscita non è stata resa nota, il negozio riporta solo un generico "da confermare per il 2018".

Stando alla descrizione presente nella pagina, Spyro The Dragon Remaster includerà Spyro The Dragon, Spyro Ripto's Rage e Spyro Year of the Dragon, originariamente usciti su PlayStation One tra il 1998 e il 2000. XtraLife riporta anche una cover provvisoria e non definitiva, che trovate in calce alla notizia, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte del publisher.