Spyro The Dragon Treasure Trilogy: annuncio previsto per il 16 marzo?

L'insideer B4DASS ha riferito in un post su Reddit chesarà annunciato nelle prossime ore e più precisamente nel corso della giornata di venerdì 16 marzo.

Spyro The Dragon Treasure Trilogy includerà le versioni rimasterizzate di Spyro The Dragon, Spyro Ripto's Rage e Spyro Year of the Dragon, usciti originariamente su PS One tra il 1998 e il 2000. La raccolta dovrebbe essere disponibile prima su PS4 e in seguito su altre piattaforme, in maniera simile a quanto accaduto con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

B4DASS fa sapere che la sua fonte è interna al publisher Activision e dunque le informazioni riportate sarebbero "assolutamente reali". Lo stesso insider nelle scorse settimane ha svelato in anticipo alcuni dettagli su Call of Duty Black Ops 4, i quali si sono poi rivelati corretti.