Spyro The Dragon Trilogy, annuncio imminente? L'autore del rumor chiarisce la situazione

Nella giornata di ieri, l'insider B4dass aveva parlato di un reveal imminente per Spyro The Dragon Treasure Trilogy : secondo quanto riportato l'annuncio sarebbe dovuto avvenire iltra le 20:00 e le 22:00, cosa che però non è avvenuta. L'autore del rumor ha postato un aggiornamento su Reddit per chiarire la situazione.

Questo il testo del messaggio pubblicato da B4dass: "Voglio scusarmi con tutti. Desidero davvero che questo gioco veda la luce, più di chiunque altro. Sto inoltrando le informazioni che mi vengono passate dalle mie fonti e che leggo su Twitter. Il mio messaggio di ieri mi è letteralmente esploso tra le mani, sono stato il primo a pubblicarlo su Reddit e questo per molti è motivo di credibilità. La credibilità del mio profilo si basa su rumor e speculazioni lette su Twitter e provenienti da una mia fonte. Non pensavo che il post avrebbe suscitato tanto clamore, come se fosse una dichiarazione di annuncio ufficiale."

In molti hanno atteso invano l'annuncio di Spyro The Dragon Treasure Trilogy, in particolar modo dopo che due T-Shirt con il nuovo luogo e il copyright Activision 2018 sono comparse su Twitter. Non ci resta che attendere eventuai novità da parte del publisher.