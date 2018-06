Spyro Reignited Trilogy si mostra per la prima volta in un video gameplay

Poche ore fa Activision e Toys for Bob hanno pubblicato il primo video gameplay in assoluto di Spyro Reignited Trilogy, raccolta in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One a settembre.

Il filmato dura poco meno di venti secondi e mostra una breve sequenza tratta dalla Collina Pietrosa, uno dei livelli del primo mondo di Spyro the Dragon, la Casa degli Artigiani. Sebbene sia breve, permette di farsi un'idea ben precisa sulla qualità del lavoro di rimasterizzazione in corso di svolgimento presso gli studi di Toys for Bob, sia sul comparto grafico che sulla colonna sonora. Potete ammirare il video nel tweet ufficiale allegato in fondo a questa notizia, buona visione!

Vi ricordiamo che Spyro Reignited Trilogy verrà pubblicato il 21 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, con pieno supporto alle due console premium PlayStation 4 Pro e Xbox One X. La raccolta includerà la trilogia originale al gran completo - Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon. I giocatori che sceglieranno di effettuare il preordine sulle console Sony otterranno in regalo un tema dinamico esclusivo. Nei giorni scorsi è anche stato annunciato il Funko Pop dell'amatissimo draghetto viola, la cui uscita è prevista nel corso dell'estate.