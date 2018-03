Spyro the Dragon Trilogy: appare in rete una T-Shirt promozionale con un nuovo logo

Sono ormai settimane che circolano rumor sull'esistenza di, la presunta raccolta contenente le versioni Remastered dei primi tre capitoli dell'amatissima serie platform creata da

Come vi abbiamo prontamente segnalato questa mattina, secondo un insider verrà annunciata ufficialmente questa sera. Non c'è alcuna conferma al riguardo, ma intanto sono apparse in rete alcune foto che ritraggono una T-Shirt che sembra far parte a tutti gli effetti del materiale promozionale della Trilogy. Questa presenta un logo del tutto nuovo, privo di qualsiasi riferimento allo Spyro di Skylanders. Come se non bastasse, c'è anche il copyright "2018 Activision Publshing, Inc." in bella mostra.

Giudicate voi stessi nel tweet allegato in calce alla notizia. Pare davvero tutto pronto per un annuncio ufficiale, che speriamo arrivi quanto prima. Restate sintonizzati, vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso di nuove informazioni.