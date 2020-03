Spyro tornerà con un nuovo gioco per PS5 e Xbox Series X?

Dopo aver gettato scompiglio parlando di Tony Hawk Pro Skater Remastered, Call of Duty Black Ops 5, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered e Crash Bandicoot The Wrath of Cortex Remastered, il noto insider The Gaming Revolution è tornato alla carica, stavolta affermando che un nuovo gioco di Spyro si troverebbe attualmente in lavorazione.

Stavolta ha affermato che un nuovo gioco di Spyro si trova attualmente in lavorazione, anche se non è in grado di dire se si tratta di un remake o di un capitolo inedito. Maggiori informazioni verranno svelate nei prossimi mesi, mentre il lancio del mercato non dovrebbe avvenire prima del 2021. Alla luce di ciò, è molto probabile che questo nuovo gioco con protagonista il draghetto viola sia indirizzato principalmente alle console di prossima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X, entrambe in uscita durante le prossime festività natalizie.

The Gaming Revolution si è dimostrato affidabile in più di un'occasione (tra le altre cose, ha svelato in anticipo molti dettagli di Call of Duty: Warzone), ma per ovvie ragioni le sue parole non possono essere considerate ufficiali. È pur vero, in ogni caso, che l'arrivo di un nuovo gioco di Spyro non ci sembra poi tanto improbabile. Spyro Reignited Trilogy, riedizione dei primi tre capitoli della serie curata da Toys for Bob, ha stregato sia la critica che i videogiocatori, un motivo più che sufficiente a spingere una compagnia come Activision a commissionare un nuovo episodio. Staremo a vedere.