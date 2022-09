Anche la squadra di Ted Lasso in FIFA 23? Un misterioso avvistamento lo suggerisce

FIFA 23 sarà ricchissimo di squadre e contenuti, offrendo tutti i più importanti campionati a livello internazionale dalla Serie A alla Premier League e passando per la Ligue 1. Ma all'interno del gioco calcistico di Eletronic Arts potrebbe esserci spazio anche per un crossover con un'apprezzata serie tv in onda su Apple+.

Stando a quanto segnalato da un fan su Reddit, l'AFC Richmond di Ted Lasso potrebbe essere presente all'interno di FIFA 23. Il nome della squadra immaginaria sarebbe infatti apparso sul sito ufficiale di EA, che tuttavia finora non ha mai rivelato ufficialmente la presenza del team della Premier League capitanato da Ted Lasso.

Scavando più a fondo, altri utenti di Reddit hanno notato che il fittizio AFC Richmond non compare effettuando adesso la ricerca sul portale di EA, ma avrebbero tuttavia trovato ulteriori conferme sulla possibile presenza della squadra risalenti alle scorse settimane, con la software house che potrebbe aver rimosso il riferimento alla serie televisiva in quanto emerso prematuramente. Resta ora da capire se davvero il crossover con Ted Lasso diverrà realtà ed eventualmente se sarà parte del gioco sin dal lancio oppure aggiunto come DLC in seguito.

Per chi non la conoscesse, Ted Lasso ha per protagonista un omonimo coach di football americano (interpretato da Jason Sudeikis), che viene improvvisamente reclutato come allenatore della squadra di Premier League AFC Richmond nonostante non abbia alcun tipo d'esperienza con il calcio.

In attesa di novità, è stata confermata la Top 20 dei migliori giocatori di FIFA 23 che include Messi, Mbappé e Lewandowski. Ecco infine tutto ciò che bisogna sapere sulla Web App di FIFA 23 tra uscita, ricompense e come funziona.