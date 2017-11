Square-Enix: il 2018 sarà un grande anno per Final Fantasy, nuovi annunci in arrivo

Il 2018 sarà un anno importante per la celeberrima serie J-RPG di. Questo è quanto è stato dichiarato con fermezza dal producer diShinji Hashimoto durante una recente intervista.

"Il prossimo sarà il 31° anno, e i nostri team stanno lavorando duramente", le parole rilasciate da Hashimoto ai microfoni di Edamame Arcade Channel. "Stanno pensando a tutti i preparativi per il prossimo grande anno. Sarà un grande anno, e arriveranno nuovi titoli di Final Fantasy".

Sicuramente un'ottima notizia per tutti i fan della quasi trentennale saga ideata da Hironobu Sakaguchi (il 18 dicembre la serie compirà a tutti gli effetti 30 anni). Per ulteriori informazioni, vi invitiamo ad ascoltare le dichiarazioni di Hashimoto tramite il video che vi abbiamo riportato in testata. Vi ricordiamo inoltre che il 29 novembre si terrà un nuovo Active Time Report dedicato a Final Fantasy XV.