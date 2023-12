Square Enix e il 2024: sarà un anno 'pieno di giochi e annunci', assicura Tomoya Asano

Alle dichiarazioni rese ai microfoni di Famitsu da Sakaguchi sul nuovo gioco di Mistwalker in sviluppo dopo Fantasian si aggiungono le frasi pronunciate da Tomoya Asano: il dirigente di Square Enix preannuncia l'arrivo di tanti reveal e videogiochi del publisher giapponese nel corso del 2024.

L'esponente del colosso videoludico giapponese responsabile delle serie di Octopath Traveler e Bravely Default sfrutta l'opportunità offertagli dallo speciale di Famitsu sui 'buoni propositi' degli sviluppatori nipponici per l'anno venturo e, dalle colonne della nota rivista, prepara i fan di Square Enix alle numerose sorprese in arrivo nel 2024.

Nel volgere lo sguardo al futuro, Asano spiega che "penso proprio che saremo in grado di lanciare vari titoli e numerose informazioni per tutto il 2024, dai giochi tripla A a quelli meno grandi. Prometto di gestire questi compiti con la massima cura, mentre mi preparo per gli impegni futuri che mi attendono da qui in avanti".

Per l'occasione, anche SEGA ha allietato la community confermando l'arrivo di un grande annuncio nel 2024 da RGG Studio, presumibilmente nei mesi successivi al lancio di Like a Dragon Infinite Wealth che ricordiamo essere previsto per il 26 gennaio 2024 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.