Square Enix a tutto AAA! Il flop di Forspoken non ferma gli investimenti sui Tripla A

Il tonante flop di Forspoken non ha evidentemente fermato Square Enix, che anzi sembra intenzionata a puntare ancora forte sul segmento dei tripla A. Ad annunciarlo è stato il Presidente Takashi Kiryu nell'ambito dell'ultimo resoconto finanziario indirizzato agli azionisti della compagnia giapponese.

Nel report annuale del 2023, il presidente Kiryu ha spiegato che la Square Enix lavorerà nel medio e nel lungo termine per ottimizzare l'allocazione delle risorse, sia nell'ambito dello sviluppo sia in quello di pubblicazione e distribuzione, al fine di rafforzare i margini di profitto del segmento Digital Entertainment e dei prodotti tripla A (che nel report vengono indicati con la terminologia "HD Games").

A margine, Kiryu ha fatto notare che l'utenza di Square Enix sta dimostrando una propensione sempre maggiore nell'acquisto di videogiochi in formato digitale attraverso canali come PlayStation Store, Xbox Store, Steam ed Epic Games Store, a discapito ovviamente del mercato fisico tradizionale.

Parlando di Tripla A, all'orizzonte se ne intravede uno bello grosso, ovvero Final Fantasy 7 Rebirth, la cui uscita è fissata per il 29 febbraio 2024 in esclusiva su PlayStation 5. Volendo dare retta ai leak, ci sarebbe pure un certo Final Fantasy 9 Remake fissato per l'estate del 2024... ma per il momento preferiamo mantenere basse le aspettative.