Square-Enix: abbandonare Hitman e IO Interactive non è stato semplice

hanno separato le loro strade da qualche mese: lo studio danese è ora una compagna indipendente e possiede ogni diritto sul franchise. Il CEO del publisher giapponese, Yosuke Matsuda, ha parlato delle motivazioni alla base di questa scelta in una recente intervista pubblicata sulle pagine di GamesIndustry.

Queste le parole di Matsuda a riguardo: "Personalmente adoro Hitman, penso si tratti di un gioco molto particolare ma come uomo d'affari devo sempre fare i conti con i costi e i ricavi. Da questo punto di vista purtroppo Hitman ha disatteso le aspettative. Con Hitman ci siamo trovati in una posizione difficile perchè abbiamo investito tanto denaro e vedere che inizialmente il gioco non è stato apprezzato è stato difficile per noi.

A un certo punto dunque abbiamo dovuto parlare apertamente con IO Interactive: volevo che continuassero a lavorare su Hitman ma con un publisher diverso, perchè abbiamo capito che non potevamo investire le risorse necessarie per la produzione di ulteriori capitoli della serie. Abbiamo lasciato il franchise nelle mani dello studio, avremmo potuto tranquillamente tenerci i diritti, in fondo erano già nostri, ma penso che non possa esistere Hitman senza IO Interactive."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?