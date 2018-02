Square Enix: abbiamo tanti sviluppatori interessati a lavorare su Nintendo Switch

ha già portato diversi titoli su, e pare che in futuro voglia proseguire su questa linea, come confermato dal CEO Yosuke Matsuda in una recente intervista ai microfoni di EDGE.

Parlando dei risultati ottenuti dai giochi arrivati sull'ibrida della Grande N, il dirigente ha affermato: “Non sono andati male! Ovviamente la console è uscita il marzo scorso, quindi non troppo tempo fa, ma fra tutti i publisher che supportano Switch abbiamo già fatto un bel po’ di cose. È una piattaforma davvero invitante, un sacco di persone all'interno della compagnia sono interessate a sviluppare giochi per Switch”.

Ricordiamo che fra le produzioni pubblicate da Square Enix su Nintendo Switch troviamo Dragon Quest Builders, I Am Setsuna, Dragon Quest Heroes 3 e Lost Sphear, mentre sono in arrivo nel corso dell’anno titoli come Project Octopath Traveler, Dragon Quest Builders 2 e The World Ends with You: Final Remix.