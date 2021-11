Square-Enix accenna al futuro di Final Fantasy IX: remake in vista per il JRPG?

Approfittando del suo debutto su PlayStation Now, Square-Enix ripercorre lo sviluppo di Final Fantasy IX e compie un excursus che ci racconta alcuni retroscena sullo sviluppo del leggendario JRPG originariamente pubblicato nel 1999.

"Fin dall'inizio, Sakaguchi precisò che voleva che Final Fantasy IX fosse un ritorno alle nostre radici", ha dichiarato Kazuhiro Aoki, designer presso Square-Enix. "Final Fantasy VII e VIII erano ambientati in mondi ispirati alla fantascienza e volevamo tornare allo stile fantasy stabilito nei precedenti giochi.

Forse i maggiori problemi che abbiamo riscontrato durante la realizzazione di Final Fantasy IX erano dovuti ai limiti di dati. Lavorando sulla PlayStation originale, eravamo vincolati dalla quantità di dati che potevamo inserire in un CD-ROM, e anche con quattro dischi eravamo proprio al limite della memoria. Verso la fine dello sviluppo, calcolavamo i dati su ciascuno dei dischi ogni singolo giorno. Se avessimo finito per superare la soglia, avremmo dovuto cambiare il modo in cui la storia è stata suddivisa tra i vari dischi".

È stato rivelato che qualche taglio si è ugualmente reso necessario (ad esempio, erano inizialmente previste quattro battaglie per ognuno dei santuari che i personaggi visitano ad un certo punto dell'avventura, poi ridotte ad una soltanto), e che il team di sviluppo ebbe tre mesi in meno del previsto per portare a termine i lavori. Fu, insomma, un titolo piuttosto impegnativo da portare a termine.

Alla fine del suo intervento, Aoki non manca di accennare al futuro di Final Fantasy IX: "Se stai giocando a Final Fantasy IX per la prima volta su PlayStation Now e lo trovi divertente, sarei felice se ti unissi a noi per continuare ad espandere Final Fantasy IX in futuro". Parole che sembrano sottilmente riallacciarsi al Final Fantasy IX Remake segnalato nel database di GeForce Now. Naturalmente, potrebbe trattarsi anche di un innocuo invito rivolto ai fan che ancor oggi si divertono a creare contenuti fanmade dedicati al JRPG. Per scoprire la verità, non ci resta insomma che attendere eventuali sorprese da parte del publisher.