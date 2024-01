Square Enix si allarga: assorbito Tokyo RPG Factory, il team di I Am Setsuna

Il nuovo presidente Takashi Kiryu ha le idee molto chiare su quale sarà il futuro di Square Enix tra priorità ai giochi di alta qualità e line-up più snelle. E nel mezzo c'è anche spazio per un'espansione del business della celebre compagnia nipponica.

Square Enix ha infatti assorbito al proprio interno Tokyo RPG Factory, software house responsabile di apprezzate produzioni quali I Am Setsuna, Lost Sphear e Oninaki. In questo modo Tokyo RPG Factory cesserà di esistere come realtà indipendente ed i suoi membri ridistribuiti all'interno del colosso nipponico. Non sono chiare le ragioni dietro tale mossa da parte di Square Enix, sebbene non siano da escludere la riorganizzazione interna ed i risultati finanziari degli ultimi anni non del tutto soddisfacenti tra i motivi dietro tale assorbimento.

Tokyo RPG Factory divenne realtà nel 2014 come sussidiaria di Square Enix, con lo scopo di sviluppare giochi di ruolo di minore portata pensati principalmente per un pubblico di appassionati. Nel corso del suo decennio di vita la piccola compagnia ha sviluppato i tre giochi citati: I Am Setsuna è diventato realtà nel 2016 mentre Lost Sphear un anno dopo, infine nel 2019 è stata la volta di Oninaki. Da quel momento la software house non ha pubblicato altre produzioni, sebbene fosse al lavoro su un quarto gioco mai annunciato ufficialmente.

Nel frattempo Square Enix intende puntare fortemente sulle IA in futuro attraverso strategie definite "aggressive".