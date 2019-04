Square-Enix amplierà Eidos Montreal, lo studio di Deus Ex e Shadow of the Tomb Raider

Square-Enix ha ufficialmente confermato la propria volontà di ampliare la sede di lavoro di Eidos Montreal, la software house nota per le serie di Deus Ex e Thief, nonché per il recente Shadow of the Tomb Raider.

Partendo dall'ampliamento dello staff, che presto accoglierà l'arrivo di ben 100 nuovi dipendenti, e dall'espansione vera e propria degli spazi lavorativi dello studio, il publisher intende espandere e rinnovare la struttura di Eidos. Tra le priorià principali rientra il pieno supporto tecnologico per la software house che, a detta delle dichiarazioni di Square-Enix, potrà disporre di studi per il motion capture e per la fotogrammetria, laboratori di ricerca, e studi per la registrazione e il mixaggio dei file audio.

Un simile piano strategico si rifletterà anche sullo studio interno di Square-Enix situato a Montreal, completamente dedicato al gaming su mobile. La software house, già autrice di titoli come Hitman GO, Lara Croft GO e Deus Ex GO, vedrà raddoppiare la sua forza lavoro entro la fine del 2019.

Per quanto lo sviluppo del titolo sia principalmente nelle mani di Crystal Dynamics, Eidos Montreal sta co-partecipando alla realizzazione di Project Avengers (che pare sarà in terza persona con meccaniche stealth). Oltre a questo è difficile dire su cosa sia impegnata la compagnia canadese, nel mentre in tanti chiedono a gran voce il ritorno della serie di Deus Ex, che in Mankind Divided non ha purtroppo visto un capitolo di particolare successo economico.