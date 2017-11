Square-Enix annuncerà le date di produzioni importanti tra aprile e giugno 2018

Il CEO diYosuke Matsuda ha rivelato recentemente ch la compagnia ha in programma di annunciare le date di lancio di alcuni importanti titoli del suo catalogo tra l'inizio del prossimo anno fiscale (primo aprile 2018) e l'E3 di Los Angeles.

Yosuke Matsuda fa sapere che il publisher ha in programma una robusta line-up per i prossimi anni e sta lavorando per commercializzare e gestire al meglio il lancio di questi prodotti, tra cui figurano gli attesissimi Kingdom Hearts III e Final Fantasy VII Remake.

Difficile al momento saperne di più, il presidente del gruppo è intenzionato a migliorare ulteriormente i risultati finanziari di Square-Enix Holdings, per questo sarà fondamentale pianificare al meglio date di uscita e campagne promozionali dei prossimi giochi in uscita.