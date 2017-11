Square-Enix annuncerà un nuovo gioco all'E3 2018

Emergono interessanti novità dall'ultima conferenza dicon gli investitori: la compagnia ha annunciato di avere in programma il lancio di un gioco per smartphone non ancora annunciato per la seconda parte dell'anno fiscale e di un nuovo grande titolo Tripla A pensato per il mercato occidentale, che sarà svelato all'

Il gioco in questione è previsto per l'anno fiscale 2019, ovvero per il periodo che va dal primo aprile 2018 al 31 marzo 2019. La compagnia ha in programma di annunciare il titolo in questione all'E3, non è chiaro al momento se si tratti di una nuova IP o del nuovo episodio di un franchise già conosciuto.

Durante la riunione, i vertici del publisher hanno anche lodato le performance commerciali di Switch, confermando l'intenzione di continuare a supportare la console con nuovi prodotti. Infine, scopriamo i dati di vendita (unità distribuite) dei principali prodotti dell'anno fiscale in corso, ovvero Dragon Quest XI (oltre tre milioni di copie), NieR Automata (oltre due milioni) e Final Fantasy XV, a quota 6.6 milioni di unità.