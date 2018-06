Square Enix annuncia Babylon's Fall, nuovo gioco di PlatinumGames per PS4 e PC

Durante la conferenza in corso di svolgimento, Square Enix ha annunciato Babylon's Fall, nuovo gioco di PlatinumGames per PlayStation 4 e PC.

Per l'occasione è stato mostrato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia, durante il quale è possibile ammirare alcuni artwork, la cronologia di alcuni importanti avvenimenti per il mondo di gioco e una breve cutscene, che mostra gli istanti finali di un cruento scontro tra due combattenti. Al termine del video è poi possibile vedere la sagoma di quattro differenti personaggi, che con tutta probabilità potranno essere controllati dai giocatori.

Al momento non abbiamo molte altre informazioni a disposizione, a parte le piattaforme di riferimento e la finestra di lancio. Babylon's Fall uscirà su PlayStation 4 e PC nel 2019.