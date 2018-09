Square-Enix annuncia Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy e World of Final Fantasy Maxima

Square-Enix ha annunciato a sorpresa due nuovi progetti: Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy! e World of Final Fantasy Maxima, entrambi in arrivo nei prossimi mesi.

Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy! è l'edizione rimasterizzata di Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon, titolo pubblicato su Wii nel 2007 e ora pronto a tornare con un comparto tecnico migliorato e il supporto per la co-op (due giocatori). Il titolo è atteso per l'inverno su PlayStation 4 e Switch.

World of Final Fantasy Maxima è invece la versione aggiornata di WOFF, il gioco presenta un comparto tecnico aggiornato e alcune migliorie al gameplay, oltre a nuovi mostri e personaggi. World of Final Fantasy Maxima uscirà il 6 novembre 2018 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, i possessori del gioco originale potranno acquistare solamente i nuovi contenuti a prezzo ridotto.