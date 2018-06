Square Enix annuncia con un trailer la sua nuova IP The Quiet Man

Spazio alle novità sul palco dell'E3 2018: nel corso della sua conferenza, Square Enix ha annunciato la sua nuova IP The Quiet Man con un trailer che unisce scene girate in live-action a brevi spezzoni di gameplay.

Per il momento non sappiamo molto del gioco, tuttavia il filmato e il nome stesso della produzione ci suggeriscono che in The Quiet Man indosseremo i panni di un ragazzo sordomuto. Le piattaforme di riferimento sono Playstation 4 e PC (Steam), ulteriori dettagli sul titolo verranno condivisi nel mese di agosto. Qual è la vostra prima impressione della nuova IP di Square Enix?