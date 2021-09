Square Enix annuncia l'evento del Tokyo Game Show 2021: data, ora e giochi confermati

Manca sempre meno al Tokyo Game Show 2021, l'evento videoludico più importante del Sol Levante, e gli sviluppatori nipponici sono ovviamente nel pieno dei preparativi. Square Enix si è già portata avanti annunciando data, ora e giochi della nuova puntata speciale del suo Square Enix Presents che andrà in onda in occasione della fiera giapponese.

Lo Square Enix Presents: Tokyo Game Show 2021 verrà trasmesso a partire dalle 12:00 (ora italiana) di venerdì 1° ottobre: l'evento verrà mostrato esclusivamente online, come del resto tutto il Tokyo Game Show, a causa della pandemia. La compagnia giapponese si è anche già premurata di svelare la lista dei giochi che saranno mostrati durante la trasmissione: tra gli altri, possiamo aspettarci aggiornamenti su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Forspoken e Final Fantasy VII The First Soldier. Ecco la lista completa:

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Forspoken

Final Fantasy VII The First Soldier

Project Triangle Strategy

Deep Insanity Asylum

Dragon Quest X Online

Dragon Quest X Offline

Final Fantasy XIV

SaGa Collection

Romancing SaGa

Imperial SaGa Exlipse

Final Fantasy Brave Exvius

War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius

Un elenco piuttosto lungo, al quale potrebbe aggiungersi qualche sorpresa. In coda all'evento principale verrà inoltre dato spazio a degli approfondimenti con ospiti del calibro di(creatore di NieR),(director di Final Fantasy XIV) e(director della serie Final Fantasy). Chissà se verrà dato spazio anche a Final Fantasy 16 , grande assente in quella lunga lista...