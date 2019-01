Square Enix annuncia Final Fantasy Digital Card Game

Square Enix ha annunciato Final Fantasy Digital Card Game per PC e smartphone: il gioco sarà lanciato in Giappone nel 2019 tramite la piattaforma Yahoo Game Plus come free to play con supporto per le microtransazioni.

Una Closed Beta sarà disponibile dal 18 al 25 gennaio per i primi 10.000 utenti che si registreranno sul sito di Yahoo Japan. Final Fantasy Digital Card Game è un gioco di carte a turni che vedrà i giocatori competere in una sfida all'ultimo punto, con l'obiettivo di mettere fuori combattimento i propri rivali.

Purtroppo non ci sono altri dettagli su Final Fantasy Digital Card Game, al momento il gioco non è stato confermato per l'Occidente e non sembrano esserci piani per il porting su console come PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.