Square Enix annuncia Harvestella: alla scoperta del GDR sim-life per PC e Switch

Tra le tante sorprese offerteci dal Nintendo Direct Mini del 28 giugno troviamo anche Harvestella, un'avventura ruolistica di Square Enix ambientata in una dimensione fantasy e destinata ad approdare su PC e Switch entro fine anno.

L'ultima esperienza sim-life confezionata dal publisher e sviluppatore giapponese ci proietta in un mondo pacifico piagato dal Quietus, un fenomeno che sopraggiunge a ogni cambio di stagione e che mette in pericolo tutte le forme di vita.

Giungendo ciclicamente, il Quietus può essere affrontata da ciascun abitante di questo microcosmo fantasy organizzandosi per tempo attraverso l'addestramento dei propri guerrieri, la costruzione delle strutture difensive e la raccolta dei materiali e del cibo necessario per superare questa calamità.

Nel corso dell'avventura saremo così chiamati a coltivare i campi, fare amicizia con i vicini ed esplorare le regioni limitrofe per reperire oggetti, armi ed equipaggiamenti sempre più efficaci. Con il trascorrere del tempo, quindi, non dovremo solamente evolvere l'esperienza del nostro alter-ego ma saremo chiamati ad aiutare la collettività in vista dell'arrivo della mortale stagione del Quietus.

La commercializzazione di Harvestella è prevista per il 4 novembre 2022 su PC (Steam) e in esclusiva console su Nintendo Switch. Date un'occhiata al video gameplay in apertura d'articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo GDR sim-life.