Square Enix annuncia Kingdom Hearts: All-In-One Package per PS4

Con il DLC ReMind ormai sul mercato, il supporto post-lancio di Kingdom Hearts 3 può dirsi concluso, e così anche la Saga di Xehanort. Square Enix, quindi, non s'è lasciata sfuggire l'occasione di annunciare una nuova raccolta onnicomprensiva (o quasi) in formato fisico.

La compagnia giapponese ha infatti presentato Kingdom Hearts: All-In-One Package, una collection in edizione retail esclusiva per PlayStation 4 comprendente Kingdom Hearts 1.5+2.5 Remix, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3, e in uscita il prossimo 17 marzo al prezzo di 49,99 dollari. La cover presenta una nuova illustrazione realizzata per l'occasione da Tetsuya Nomura in persona, che raccoglie tutte le box-art dei giochi inclusi nella raccolta. Potete ammirarla in calce a questa notizia.

Sfortunatamente, Square Enix ha confermato che Kingdom Hearts: All-In-One Package non includerà la recente (e unica) espansione di Kingdom Hearts 3, ReMind, che da sola costa 29,99 euro. Riassumendo, ecco tutti i contenuti inclusi:

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts FINAL MIX

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (filmati HD Remastered)

Kingdom Hearts 2 FINAL MIX

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX

Kingdom Hearts Re:coded (filmati HD Remastered)

Kingdom Hearts HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

Kingdom Hearts χ Back Cover (movie)

Kingdom Hearts 3

Gioco base

DLC ReMind assente

Si tratta, a conti fatti, di una raccolta espressamente indirizzata a chi non ha mai giocato alla saga di Kingdom Hearts, oppure a coloro che l'hanno lasciata in sospeso negli anni scorsi., piattaforma sulla quale i capitoli precedenti al terzo, sebbene siano stati già annunciati per il 2020, non sono ancora giunti.