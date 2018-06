Square-Enix annuncia la line-up e gli eventi per l'E3 di Los Angeles

Alla Electronic Entertainment Expo di Los Angeles di quest'anno, Square Enix presenterà ancora una volta ai fan un'incredibile line-up di giochi e di eventi indimenticabili allo stand #1601 della South Hall del Los Angeles Convention Center.

Tra i titoli troviamo: Le fantastiche avventure di Captain Spirit, un'esperienza narrativa originale che include dei collegamenti a Life is Strange 2, Dragon Quest XI Echi di un'era perduta, ovvero una nuova, fantastica avventura della leggendaria serie di Dragon Quest, Final Fantasy XIV Online, l'acclamatissimo MMO con oltre dieci milioni di account registrati in tutto il mondo, Just Cause 4, il nuovo capitolo della serie sandbox d'azione di successo, Kingdom Hearts III, l'attesissimo nuovo capitolo della celebre serie creata da Disney e Square-Enix e Shadow of the Tomb Raider, il nuovo gioco della pluripremiata serie acclamata dalla critica di Tomb Raider.

“All’E3 di quest’anno siamo lieti di presentare un catalogo fantastico e variegato per il 2018 e il prossimo futuro", ha commentato Yosuke Matsuda, presidente e amministratore di Square Enix Holdings Co., Ltd. “Tra serie e avventure ben conosciute e nuove esperienze uniche, siamo pronti ad iniziare il nostro prossimo capitolo.”

Square-Enix terrà anche la sua trasmissione in diretta annuale, “Square Enix Presents”, direttamente dal suo stand. I fan di tutto il mondo potranno scoprire ancora più dettagli e informazioni sui titoli presentati all'evento e avere l'opportunità di interagire con i creatori. Square-Enix terrà anche una serie di dibattiti all'E3 Coliseum che offriranno ai fan degli approfondimenti sugli ultimi sviluppi dei giochi e sui prossimi aggiornamenti Ecco il programma dell'E3 Coliseum:

Shadow of the Tomb Raider

Mercoledì 13 giugno alle 15:30 (PDT)

Unisciti al team creativo e al cast di Shadow of the Tomb Raider e scopri dei nuovi dettagli sull'ultima avventura di Lara Croft. Jill Murray (capo-sceneggiatore), Darryl Purdy (direttore della performance) e gli ospiti speciali Camilla Luddington (artista che interpreta Lara Croft) e Earl Baylon (artista che interpreta Jonah Maiava) si uniranno al dibattito moderato da Meagan Marie (senior manager della community e dei social).

Le fantastiche avventure di Captain Spirit

Mercoledì 13 giugno alle 16:45 (PDT)

Unisciti a noi per un approfondimento con gli sviluppatori de Le fantastiche avventure di Captain Spirit, e dai un'occhiata più da vicino alla nuovissima esperienza narrativa ideata dai creatori del primo Life is Strange.

Just Cause 4

Giovedì 14 giugno alle 16:00 (PDT)

Just Cause 4 porterà l'incredibile distruzione e la fisica unica della serie a un nuovo livello con l'introduzione di tornado e altri eventi atmosferici estremi. Unisciti ai membri del team di sviluppo mentre ripensano alla serie e svelano nuovi dettagli esclusivi sull'esperienza di Just Cause più ambiziosa mai creata finora.