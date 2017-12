Square-Enix annuncia la line-up per il Jump Festa di dicembre

ha confermato la sua presenza al, evento annuale organizzato dalla rivista V-Jump e in programma al Makuhari Messe di Chiba (Tokyo) il 16 e 17 dicembre prossimi.

La compagnia giapponese sarà presente con i titoli più importanti del suo catalogo, tra cui Dissidia Final Fantasy NT, Dragon Quest Builders per Switch, Dragon Quest Rivals, Dragon Quest X Online, Hoshi no Dragon Quest, il remake di Secret of Mana e Tatakae! Dragon Quest Scan Battlers.

Il publisher ha in programma anche una serie di livestream in diretta dal Jump Festa, trasmessi su YouTube e Niconico, al momento però la programmazione non è stata ancora rivelata. Non è escluso che Square-Enix possa annunciare anche nuovi giochi, tra due settimane ne sapremo di più.