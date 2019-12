Square Enix annuncia la lineup per il Jump Festa, c'è anche Final Fantasy 7

Square Enix Japan ha annunciato la lineup per il Jump Festa, evento che si terrà il 21 e 22 dicembre presso il Makuhari Messe di Chiba, stessa location del Tokyo Game Show e di altre fiere dedicate al mondo dell'animazione e dei videogiochi.

La compagnia giapponese sarà presente al Jump Festa con una serie di titoli tra cui Dragon Quest of the Stars, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, Trials of Mana e ovviamente Final Fantasy VII Remake.

Square Enix Jump Festa 2019

Dragon Quest of the Stars (iOS, Android)

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Final Fantasy Brave Exvius (iOS, Android, PC)

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Tatakae! Dragon Quest Scan Battlers (Arcade)

Trials of Mana (PS4, Switch, PC)

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius (iOS, Android)

Di questi, solamente Tatakae! Dragon Quest Scan Battlers sarà presente in forma giocabile mentre negli altri casi i visitatori dovranno accontentarsi di trailer ed eventi on-stage come la possibilità di scattare foto con statue e cartonati, esattamente come accade a Lucca Comics e altri eventi europei.

Previsti anche una serie di panel dedicati a Dragon Quest of the Stars, Final Fantasy Brave Exvius and War of the Visions e Tatakae! Dragon Quest Scan Battlers. Non sembrano essere previsti nuovi annunci da parte di Square Enix, almeno secondo il sito ufficiale dell'evento.