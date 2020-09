Square Enix annuncia la lineup per il TGS 2020: c'è anche Babylon's Fall!

Square Enix Japan ha annunciato la lineup per il Tokyo Game Show 2020 Digital Edition, nuova edizione della fiera giapponese che si terrà dal 24 al 27 settembre in versione interamente digitale a causa dell'emergenza Coronavirus.

Tra i giochi presenti troviamo Babylon's Fall di PlatinumGames (non è chiaro però cosa vedremo esattamente, se un nuovo trailer o una sequenza di gameplay), Balan Wonderworld (il nuovo gioco di Yuji Naka, autore di Sonic e Nights), Collection of SaGa Final Fantasy Legends, Dragon Quest The Adventure of Dai e Marvel's Avengers.

Giochi Square Enix TGS 2020

Babylon's Fall (PS4, PC)

Balan Wonderworld (PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Collection of SaGa Final Fantasy Legend (Switch)

Dragon Quest X Online (PS4, Switch, PC, Wii U, 3DS)

Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age S Definitive Edition (PS4, Xbox One, PC)

Dragon Quest The Adventure of Dai Game Project (Arcade, iOS, Android)

Dragon Quest Monsters 2 Iru and Luca's Marvelous Mysterious Key (iOS, Android)

Dragon Quest Rivals Ace (Switch, PC, iOS, Android)

Dragon Quest Tact (iOS, Android)

Dragon Quest Walk (iOS, Android)

Final Fantasy XIV (PS4, PC, Mac)

Final Fantasy Brave Exvius (iOS, Android, PC)

Final Fantasy Trading Card Game

Kingdom Hearts Melody of Memory (PS4, Xbox One, Switch)

Marvel's Avengers (PS4, Xbox One, PC)

Romancing SaGa Re:Universe (iOS, Android)

Toji no Miko Kizamishi Issen no Tomoshibi (iOS, Android)

War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius (iOS, Android)

Nei giorni di fiera sono previsti anche panel dedicati a vari progetti come SINoALICE di Yoko Taro, Kingdom Hearts Melody of Memory, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition e

Dragon Quest The Adventure of Dai Game Project.