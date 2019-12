Square Enix annuncia un nuovo gioco di Dragon Quest The Adventure of Dai

Insieme all'annuncio della nuova serie anime di Dragon Quest The Adventure of Dai, dal Jump Festa è arrivata anche la conferma dell'esistenza di un progetto videoludico basato su questa celebre saga.

Dragon Quest The Adventure of Dai (noto come Dai La Grande Avventura) è un manga di enorme successo in Giappone, pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il 1989 e il 1996 e capace di vendere oltre 47 milioni di volumi. Dopo qualche anno di pausa, Toei Animation ha annunciato che un nuovo anime di Dai sarà trasmesso in Giappone nell'autunno 2020, contestualmente Square Enix ha rivelato di avere in cantiere anche un gioco basato sul franchise.

Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito, il publisher non si è sbilanciato in alcun modo riguardo la natura della produzione, che potrebbe vedere la luce in contemporanea con l'anime o in un periodo immediatamente successivo. Un progetto crossmediale che dovrebbe includere anche una nuova collana di manga e merchandising di vario genere.

In Italia Dai La Grande Avventura non è particolarmente popolare ma in Giappone si tratta di una serie culto legata al brand Dragon Quest, ora pronta a tornare in grande stile. In apertura trovate il teaser dell'anime Dragon Quest The Adventure of Dai.