Square Enix annuncia un nuovo rinvio per Kingdom Hearts VR Experience

Square Enix ha annunciato che Kindgom Hearts VR Experience non uscirà il 18 gennaio come inizialmente previsto, bensì sarà disponibile sul PlayStation Store giapponese dal 23 gennaio.

Per l'esperienza in Realtà Virtuale di Kingdom Hearts si tratta del secondo rinvio, la prima data di lancio era infatti inizialmente fissata per il 25 dicembre 2018, poi spostata al 18 gennaio 2019 e ora al 23 gennaio. Ricordiamo come al momento il publisher non abbia chiarito se Kingdom Hearts VR Experience arriverà anche in Occidente o se resterà confinato al solo mercato asiatico.

Square Enix ha inoltre approfittato dell'occasione per annunciare che il 17 gennaio manderà in onda uno spot TV di due minuti di Kingdom Hearts III durante il match AFC Asia Cup 2019 Japan vs. Uzbekistan TV Asahi 60th Anniversary. Il nuovo episodio della serie uscirà il 25 gennaio in Giappone nei formati PS4 e Xbox One e arriverà in Europa e Nord America il 29 dello stesso mese.