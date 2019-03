Square Enix annuncia la propria line-up per il PAX East 2019

Il PAX East 2019 avrà luogo dal 28 al 31 Marzo a Boston. Quando mancano dunque ormai pochi giorni al via dell'evento, Square Enix ha annunciato la propria line-up di titoli che mostrerà per l'occasione e delle attività di contorno che sarà possibile svolgere.

Ad esempio, per quanto riguarda Final Fantasy X e X-2 Remaster è previsto un evento in collaborazione con Kung Fu Tea che renderà disponibile in alcuni punti vendita una bevanda a tema, il "Tidus and Yuna's Grape Elixir". Recentemente erano stati mostrati i trailer delle versioni Xbox One e Switch di Final Fantasy X/X-2.

Anche per Final Fantasy XIV, uno dei principali partner promozionali della fiera, sono previste diverse attività con sfide da affrontare con gli amici, giveaway, la presentazione di nuovo merchandise e quant'altro. Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Final Fantasy XIV.

I fortunati presenti alla fiera dunque, soprattutto se fan della software house, avranno di che impiegare le loro giornate.

Tra i titoli protagonisti allo stand di Square Enix, oltre ai due già citati ci saranno:

Chocobo 's Mystery Dungeon: Every Buddy!

Dissidia Final Fantasy Opera Omnia

Dragon Quest Builders 2

Final Fantasy Trading card Game

Final Fantasy XI Online

Final Fantasi XII: The Zodiac Age

Final Fantasy XV: Episode Ardyn

Kingdom Hearts Union Cross

Left Alive

Life is Strange 2

Star Ocean: Anamnesis

Dunque aspettatevi novità interessanti per l'elenco di videogame in questione. E voi, cosa vi aspettate dal PAX East 2019 di Square Enix? Cosa sperate che annunci la software house?