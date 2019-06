Square Enix annuncia Romancing SaGa 3 Remastered e SaGa Scarlet Grace: Ambitions

Durante la conferenza E3 di Square Enix è stato annunciato il ritorno di Romancing SaGa 3, il classico JRPG dell'epoca SNES, del quale è in arrivo anche in Occidente una versione remaster in HD per console e dispositivi mobile.

Non si tratta però dell'unico capitolo in arrivo riguardante la celebre saga (perdonate il gioco di aprole), visto che è stato annunciato il nuovo titolo, SaGa Scarlet Grace: Ambitions, che è attualmente in sviluppo per l'Europa e il Nord America.

Romancing SaGa 3, sviluppato da Akitoshi Kawazu ed altri veterani del settore, è uscito in Giappone nel 1995. Questa remaster in HD introduce una grafica ottimizzata, nuovi dungeon da esplorare, nuovi scenari e la funzione New Game+.

SaGa Scarlet Grace: Ambitions è invece una versione migliorata di SaGa Scarlet Grace, pubblicato in Giappone nel 2016 e mai arrivato in Occidente, per cui si tratta della prima volta in cui i fan europei e nordamericani del gioco possono mettere mano al titolo, in cui si potrà scegliere tra quattro protagonisti, ognuno con una trama diversa.

Romancing Saga 3 sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PS Vita, Xbox One, e PC, così come SaGa Scarlet Grace: Ambitions, con la differenza che per quest'ultimo non è prevista una versione PS Vita.