Square-Enix annuncia Romancing SaGa ReuniverSe e svela nuovi dettagli su SaGa 3 Remaster

Al Tokyo Game Show 2018, Square-Enix ha annunciato Romancing SaGa Re;univerSe ed ha condiviso nuovi dettagli su Romancing SaGa 3 HD Remaster.

Romancing SaGa Re;univerSe è il sequel di Romancing SaGa 3 ed è ambientato 300 anni dopo gli avvenimenti narrati nel gioco, il titolo presenterà vari personaggi tratti dalla serie SaGa e meccaniche di gameplay tradizionali. Il lancio è previsto in Giappone su iOS e Android durante l'inverno, nessuna conferma riguardo un possibile debutto in Europa e Nord America.

Romancing SaGa 3 HD Remaster è invece la riedizione del titolo omonimo uscito nel 1995 su Super Nintendo, la remastered uscirà nel 2019 su PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS e Android, anche in questo caso il lancio è previsto al momento per il solo Giappone.