Square Enix annuncia l'RPG mobile free-to-play Dragon Quest Tact

Buone notizie per i fan di Dragon Quest, dato che Square Enix ha appena annunciato un nuovo videogioco dedicato alla serie. Si tratta di Dragon Quest Tact, un RPG tattico, per l'appunto, che uscirà nel 2020 in Giappone per dispositivi mobile iOS e Android con la formula del free-to-play con acquisti in-app.

Si tratta come dicevamo di un RPG tattico, dove i giocatori comanderanno e si scontreranno con mostri e creature note della serie di Dragon Quest. Il combattimento avrà elementi presi dal battle system a turni per il quale è famosa la serie.

Sono stati annunciati anche i nomi dello staff, e c'è sicuramente da stare allegri per il monster design curato nuovamente da Akira Toriyama. Il General Director sarà Yuji Horii, le musiche saranno composte da Kouichi Sugiyama, e gli sviluppatori del gioco saranno i ragazzi di Aiming. Naturalmente la produzione è affidata a Square Enix.

Per il momento non ci sono molte altre novità sul gioco, anche perché non è certo un eventuale suo arrivo anche in Occidente. Se volete saperne di più potete seguire il sito ufficiale o l'account Twitter, sebbene siano entrambi in giapponese. Per approfondire sulla saga in sé, sul nostro sito trovate la recensione di Dragon Quest XI, uscito di recente anche su Nintendo Switch (qui trovate anche la recensione della versione Switch di Dragon Quest XI).