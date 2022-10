Square Enix annuncia Towa Tsugai, nuovo RPG Fantasy: ecco il primo trailer

Square Enix Japan ha annunciato con un trailer Towa Tsugai, un nuovo gioco descritto come un "couple rising battle fantasy RPG", ovvero un gioco di ruolo fantasy con elementi tipici dei dating sim e una trama dalla forte componente romantica. Vi abbiamo incuriosito?

Purtroppo al momento i dettagli su Towa Tsugai sono davvero pochissimi, il gioco verrà pubblicato "prossimamente" in Giappone come free to play, disponibile su App Store e Google Play, parliamo quindi di un gioco destinato a dispositivi mobile e distribuito gratuitamente con supporto per gli acquisti in-app.

Towa Tsugai è prodotto e diretto da Nao Hokumoto (ILCA), già al lavoro su giochi come SINoALICE e The Idolmaster Starlit Season, le musiche sono curate da Keiichi Okabe e Shotaro Seo (MONACA) mentre il design dei personaggi è opera di Yukisame, Square Enix fa sapere inoltre di aver stretto una partnership con Animate per il marketing e la promozione dell'applicazione sul territorio giapponese.

E questo di fatto è tutto quello che sappiamo, i canali social di Towa Tsugai si limitano a pubblicare il primo teaser trailer e confermare lo staff, altri dettagli non sono noti. Un progetto mobile apparentemente pensato per i gusti del pubblico giapponese e che probabilmente non arriverà in Occidente, restiamo comunque in attesa di saperne di più.