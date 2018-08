Square-Enix annuncia una partnership con Tencent per lo sviluppo di giochi AAA

Square-Enix Holdings ha annunciato una partnership con il colosso cinese Tencent: l'alleanza tra le due compagnie prevederà il co-sviluppo di giochi AAA basati su nuove proprietà intellettuali e la valorizzazione del catalogo IP di proprietà del publisher giapponese.

Questa Joint Venture si è resa necessaria per fronteggiare i cambiamenti del mercato e fare in modo che Square-Enix possa continuare a competere con altre aziende al vertice, continuando a sviluppare e pubblicare giochi AA e AAA in tutto il mondo.

Tecent e Square-Enix Group lavoreranno a stretto contatto dando vita a prodotti pensati per i consumatori dei principali mercati internazionali, al momento non ci sono dettagli in merito ma le prime informazioni sui progetti realizzati in collaborazione tra le due aziende verranno diffuse prossimamente.

Square-Enix possiede un catalogo IP che include titoli di successo come Final Fantasy, Dragon Quest e Tomb Raider mentre Tencent è l'azienda proprietaria di numerosi franchise come League of Legends, Arena of Valor, PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile e CrossFire.