Square Enix annuncia War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvious

Square Enix ha annunciato un nuovo titolo legato al brand Final Fantasy. Il gioco si intitolerà War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, ma molti dettagli mancano ancora all'appello.

Su questo nuovo gioco non sono ancora disponibili molti dettagli, ma dovrebbe trattarsi di un gioco di ruolo strategico. War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvious è ancora privo di una data di uscita precisa, ma Square Enix indica il 2019 come anno di uscita di questo nuovo titolo. Non sono ad ora note nemmeno le piattaforme di riferimento su cui avverrà la pubblicazione.

Per ora Square Enix si è limitata a corredare l'annuncio con la messa online di un sito teaser di Wars of the Visions: Final Fantasy Brave Exvious. Inoltre, sul canale youtube ufficiale della Software House è stato pubblicato un primo breve trailer, che potete visionare in apertura a questa news. Nel video vengono mostrati alcuni Art Work e vengono dati i primi indizi sulla trama: "Ardra, un continente di Lapis, qui, dove la leggenda del Cristallo è narrata...le Nazioni si combattono per affermare il proprio dominio le une sulle altre. In questo mondo afflitto dalla guerra, con la spada in mano, per cosa combatterai, cosa difenderai...le Visioni sono con l'anello".



Non abbiamo ad ora, ulteriori informazioni. Tuttavia, il titolo sembra un riferimento a Final Fantasy Brave Exvious, JRPG progettato appositamente da Square Enix per piattaforme mobile. Per saperne di più, non ci resta che attendere.