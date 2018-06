Square-Enix ha aperto una divisione focalizzata esclusivamente sui giochi per Switch

Tomoya Asano, producer della serie Bravely, ha rivelato tramite le pagine di GameInformer USA che il suo team è diventato a tutti gli effetti una nuova divisione interna di Square-Enix dedicata esclusivamente allo sviluppo di nuovi videogiochi per Nintendo Switch.

La nuova divisione si occuperà di sviluppare progetti per la console della casa di Kyoto, al momento ci sarebbero già "diversi titoli in lavorazione" non è chiaro però quanti di questi siano ancora dei semplici concept e cosa ci sia effettivamente di concreto. Il team sta concludendo i lavori su Octopath Traveler, è probabile che dopo il lancio del gioco ne sapremo di più sui futuri progetti della compagnia.

Octopath Traveler uscirà il 13 luglio in esclusiva su Nintendo Switch, secondo alcuni rumor Square-Enix annuncerà nuovi giochi per la console all'E3 di Los Angeles, non è chiaro se durante il Direct del 12 giugno o nel corso della conferenza del publisher prevista per l'11 giugno. Restate sintonizzati su queste pagine per tutti i dettagli in merito...