Square Enix apre il canale YouTube Music ufficiale: 5000 brani da Final Fantasy, Nier, ecc

Se i giochi di Square Enix sono entrati nell'immaginario collettivo di più di una generazione di videogiocatori è anche merito delle loro musiche. La casa giapponese lo sa benissimo, pertanto ha deciso di valorizzare le proprie opere raccogliendole e catalogandole in un nuovo canale YouTube Music.

Il nuovo canale Square Enix Music conta più di 5.500 brani, opportunamente catalogati in base all'anno d'uscita e, ovviamente, al gioco d'appartenenza. Si contano oltre 60 album dedicati a titoli recenti come Final Fantasy 7 Remake e NieR Automata, oppure a classici come Romancing SaGa, Children of Mana e Final Fantasy Tactics. Ci sono persino due playlist Chill Out per chi cerca un accompagnamento musicale durante il lavoro, lo studio o altre attività. Square Enix ha promesso che in futuro espanderà la selezione con altri album, video basati sulla libreria musicale e interviste con i compositori delle colonne sonore originali. Potete raggiungere il canale su YouTube Music oppure attraverso il portale tradizionale di YouTube.

A proposito di Square Enix: reduce dalla delusione Babylon's Fall, la compagnia giapponese ha concluso il recente PlayStation State of Play annunciando ben due giochi nuovi di zecca, ossia il GDR strategico The DioFiled Chronicle e l'action RPG Valkyrie Esylium.