Square-Enix apre Luminous Productions, nuovo studio guidato dal papà di Final Fantasy 15

ha annunciato l'apertura di un nuovo studio di sviluppo a Tokyo, denominatoe guidato da, già Game Director di Final Fantasy XV e di altri episodi della saga di JRPG più venduta e popolare di sempre.

Obiettivo di Luminous Productions è quello di "sviluppare nuovi progetto AAA originali e innovativi per un pubblico globale, utilizzando le tecnologie più recenti con particolare attenzione al futuro del gaming e dell'intrattenimento, il quale sta procedendo a grandi passi verso nuove direzioni, vogliamo liberarci dai confini esistenti e dalle costrizioni tipiche dell'industria videoludica."



Una frase che fa capire la volontà della compagnia di concentrarsi su grandi progetti di fascia alta capaci di dare nuovo impulso creativo al mercato. Sebbene non ci siano certezze in merito, sembra chiara anche la volontà di guardare magari sfruttando anche le potenzialità delle piattaforme di prossima generazione come PlayStation 5 e la nuova Xbox. Non è escluso che il primo progetto dello studio possa debuttare su console next-gen, considerando i tempi di produzione dei grandi titoli AAA.

Square-Enix fa sapere che maggiori dettagli sul primi progetto di Luminous Productions saranno svelati più avanti nel corso dell'anno, sul sito ufficiale è presente la sezione "Careers" con tutte le posizioni aperte, al momento il neonato sta cercando animatori, grafici, Game Designer, programmatori, artisti e in generale altre figure professionali con esperienza nello sviluppo di giochi Tripla A.



Tra le competenze richieste, anche una certa esperienza sul campo nello sviluppo di progetti con Unity e Unreal Engine, il Luminous Engine non viene citato espressamente ma è probabile che Square-Enix non voglia abbandonare il motore utilizzato come base per Final Fantasy XV.