Square Enix apre il sito per il decimo anniversario di Nier

I fan di Nier farebbero meglio a tenere gli occhi aperti e le antenne ben dritte nel prossimo periodo, perché l'eventualità di un annuncio sulla creatura di Yoko Taro si fa sempre più probabile. Come saprete infatti, il gioco sta per compiere 10 anni, e per l'occasione potrebbe esserci qualche progetto in vista.

Si parla infatti da tempo di un'eventuale remake di Nier, ma di questi tempi, mancando così poco all'arrivo di PS5 e della next-gen, potrebbe esserci qualcosa di ben più succoso a bollire in pentola.

Nel frattempo Square Enix ha anche aperto il sito internet ufficiale dedicato al decimo anniversario del gioco, che però attualmente presenta solo il logo dei dieci anni di Nier e poco altro, tra cui ad esempio i rimandi al merchandise ufficiale del franchise. Sarà però presumibilmente il luogo preposto per annunciare eventuali novità.

Nier è uscito su PlayStation 3 e Xbox 360 nell'Aprile del 2010 per cui manca ancora qualche mese all'evento. Platinum Games ha invece sviluppato il sequel, Nier: Automata, uscito su PS4 a Febbraio 2017 e poi in seguito anche su PC e Xbox One. Per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Nier Automata.

Secondo voi di cosa si tratterà? Cosa sperate di vedere in occasione del decimo anniversario di Nier? Ditecelo nei commenti.