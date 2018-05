Square-Enix apre il sito web ufficiale dedicato a Final Fantasy

Square-Enix ha annunciato ufficialmente di aver aperto un portale interamente dedicato al franchise di Final Fantasy, una delle serie più importanti in tutta la storia della compagnia nipponica.

Tutte le ultime informazioni riguardanti gli esponenti del franchise, compresi i capitoli principali così come i vari spin-off, li troverete seguendo questo indirizzo. Oltre a tenervi aggiornati su tutte le novità ufficiali, il sito web di Final Fantasy riserva alcuni topic incentrati su particolari eventi e diversi video dedicati ai vari capitoli della celebre saga.

Al momento, non vengono fatte esplicite menzioni riguardanti l'E3 2018 di Los Angeles. Non sappiamo dunque se Square-Enix abbia nei suoi piani degli annunci legati al franchise, ma il fatto che la fiera losangelina ospiterà un grande evento tenuto dalla compagnia, ci lascia ben sperare in questo senso.

Rimanendo in tema, nella giornata di oggi Nobuo Uematsu, storico compositore che ha collaborato numerosissime volte alla realizzazione delle OST dei giochi della serie, ha dato conferma di essere al lavoro anche sulla colonna sonora di Final Fantasy VII Remake, uno dei giochi più attesi dai fan della serie. Recentemente, Kitase e Nomura sono tornati ad aggiornarci sullo stato dei lavori sul remake di uno dei capitoli più rappresentativi di Final Fantasy.