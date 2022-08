Square Enix starebbe per aprire Studio Onoma, un nuovo team occidentale

Anche se ha ceduto Eidos, Crystal Dynamics e la sede di Montreal ad Embracer Group, Square Enix non ha alcun intenzione di lasciare il mondo dello sviluppo occidentale.

Stando a quanto apprendiamo in rete, la scorsa settimana Square Enix Newco Limited (filiale recentemente aperta in quel di Londra) ha registrato il marchio "Studio Onoma" presso il Canadian Trademark Database ed è ora in attesa della sua approvazione. La descrizione del marchio non lascia alcun dubbio sulla natura dello stesso: la descrizione spiega chiaramente che lo studio si occuperà del design, dello sviluppo e della pubblicazione di software per PC e videogiochi, mettendo inoltre in conto la possibile creazione di altro materiale come guide strategiche, videogiochi, action figure e "videogiochi portatili a batteria".

Insomma, l'impressione è che stia per nascere una nuova realtà videoludica a tutti gli effetti, tuttavia Square Enix non ha ancora annunciato alcunché, probabilmente perché si trova ancora in attesa dell'approvazione da parte dell'ufficio brevetti nordamericano. C'è da dire, tra l'altro, che l'azienda giapponese non ha mai nascosto la sua volontà di aprire nuovi studi occidentali dopo la vendita di Eidos e Crystal Dynamics, che ha portato nelle sue casse 300 milioni di dollari.