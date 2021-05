Square-Enix: dopo gli Avengers un gioco sui Guardiani della Galassia?

Sembra che Square-Enix voglia continuare a puntare forte sui supereroi Marvel. Sembra infatti che la casa di Final Fantasy sia al lavoro su un videogioco dedicato ai Guardiani della Galassia, nonostante l'accoglienza non esplosiva riservata da critica e pubblico verso Marvel's Avengers.

A lanciare la voce è il giornalista e insider Jeff Grubb durante un suo live stream su Youtube incentrato sull'E3 2021: sottolinea con convinzione che il gioco esiste, sebbene per il momento non sa che tipo di impostazione avrà, se seguirà il modello di Marvel's Avengers o se verrà impostato in maniera del tutto diversa. Il giornalista si dice molto curioso di scoprire come sarà e quale sarà la reazione dei giocatori non appena verrà mostrato al pubblico, magari in occasione dell'E3. Grubb non cita inoltre quale team potrebbe essere al lavoro sul gioco, quindi non ci sono voci in merito al fatto che il titolo sui Guardiani della Galassia sia in sviluppo presso Crystal Dynamics, che ha già posto la sua firma su Marvel's Avengers. Non resta quindi che attendere possibili novità nelle prossime settimane.

Sono tanti i rumors che si rincorrono attorno a Square-Enix in vista dell'E3: report sembrano confermare l'esistenza di Final Fantasy Origin, uno spin-off con impostazione Soulslike e che sarebbe sviluppato dal Team Ninja. Sarà molto interessante scoprire cosa bolle nel calderone del colosso giapponese. Tornando ai supereroi, la nostra recensione di Marvel's Avengers vi spiegherà cosa ha funzionato e cosa invece no nel titolo dedicato ai Vendicatori.