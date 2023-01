Square Enix e le blockchain: l'azienda rinnova il suo interesse nel 2023

Proprio qualche tempo fa vi abbiamo parlato della volontà di Square Enix di supportare giochi blockchain e di puntare alla vendita di NFT. All'alba del nuovo anno, l'azienda ha parlato nuovamente del suo interesse nei confronti di questo genere di prodotti e di come questi stiano per cambiare in meglio.

Nella lettera in cui si parla dei piani per il nuovo anno, il presidente Yosuke Matsuda ha spiegato al pubblico che l'intenzione di supportare prodotti che si basano sulla blockchain non cambia di una virgola e che, anzi, vi è la certezza che il 2023 possa essere l'anno migliore per progetti di questo tipo. Stando alle parole del presidente di Square Enix, i recenti avvenimenti che hanno coinvolto le criptovalute (come la bancarotta di FTX dello scorso novembre) rappresentano il pretesto perfetto per fare sì che vengano create delle regolamentazioni che andranno ad influire positivamente nell'ambito di NFT, blockchain e criptovalute.

Matsuda sostiene inoltre che l'entusiasmo iniziale nei confronti di questa tecnologia si sia ormai esaurito, ma che al contempo ora vi sia maggiore consapevolezza da parte degli utenti sul significato di termini come metaverso e NFT, fattore che permetterà a i prodotti che sfrutteranno la blockchain di farsi strada con più facilità fra i videogiocatori e non solo. Insomma, secondo il presidente dell'azienda nipponica non c'è nulla di cui preoccuparsi e in futuro vedremo arrivare anche videogiochi basati su queste tecnologie.

